Şırnak’ta bir kişi el bombası ve tabancasıyla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri dün Şırnak Merkez İkizce Jandarma Karakol Komutanlığı eski Maden Karakolu bölgesinde yaya olarak hareket eden bir şahsı şüphe üzerine durdurdu. Jandarma ekipleri tarafından şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet el bombası, 1 adet Glock marka tabanca ele geçirildi. Yapılan kimlik sorgusunda Özkan B. isimli şahsın olduğu ve 23 Eylül 2013 tarihinden itibaren kayıp şahıs ve terör örgütüne üye olmaktan arandığı tespit edildiği öğrenildi. Şahsın Şırnak İl Jandarma da sorgusu devam ediyor.

Melih Yiğit

