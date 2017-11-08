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Şırnak’ta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şırnak’ın Silopi ilçesi, Bostancı köyü Yankale mezrasında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK’lı teröristlere ait çok sayıda gömülü mühimmat ele geçirildi.

Şırnakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

08 Kasım 2017 20:07

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “08 Kasım 2017 günü ilimiz Silopi ilçesi, Bostancı köyü Yankale mezrası su deposu mevkiine bölücü terör örgütü mensuplarınca silah, mühimmat ve patlayıcı madde gömülmüş olduğu bilgisi elde edilmesi üzerine, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen operasyon neticesinde; 8 adet Kaleşnikof silahına ait boş şarjör, 3055 adet 7,62x56 mm çapında fişek, bin 71 adet 12,7x108 mm çapında doçka uçaksavar silahına ait fişek ve 30 adet elektrikli fünye ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir” denildi. 

Melih Yiğit
 

Etiketler: Şırnak Valiliği

 

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