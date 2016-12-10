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Şırnak'ta DBP’li eş başkan tutuklandı

Şırnak’ın Kumçatı beldesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan DBP’li belediye eş başkanlarından Özlem Kutlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mehmet Demir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnakta DBPli eş başkan tutuklandı

10 Aralık 2016 21:14

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında merkeze bağlı Kumçatı Belde Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Eş Başkan Özlem Kutlu'nun evlerine polis ve askerin katıldığı ortak bir operasyon düzenlendi. Başkan Demir ve Eş Başkan Kutlu, evlerinde yapılan aramanın ardından gözaltına alınarak Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Eş başkanların emniyetteki işlemlerinin ardından Şırnak Adliyesi’ne getirilerek mahkemeye çıkarıldı.

Eş başkanlardan Özlem Kutlu örgüt üyesi olmak suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Mehmet Demir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eş başkan Özlem Kutlu tutuklanarak Şırnak T Tipi kapalı Cezaevine gönderildi.

Etiketler: DBP, eş başkan tutuklandı, Kumçatı Belde Belediye Başkanı Mehmet Demir, Şırnak


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