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Şırnak’ta ‘dur’ ihtarına uymayan 2 şüpheli yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak İl Jandarma Komutanlığına yapılan ihbar üzerine başlatılan operasyonda, 2 şüphelinin çok sayıda teçhizatla ele geçirildiğini açıkladı.

Şırnakta dur ihtarına uymayan 2 şüpheli yakalandı

07 Ekim 2016 15:45

TSK kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı bünyesindeki Şırnak İl Jandarma Komutanlığına yapılan ihbar üzerine Silopi ilçesi Yolağzı köyü Başgören Mahallesi bölgesinde takibe alınan şüpheli araç jandarma ekiplerince durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan şüphelilerin araçla kaçması üzerine havaya uyarı ateşi açan jandarma ekipleri yapılan takip sonucunda 2 şüpheli şahsı yakaladı. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 3 adet 9 mm tabanca mermisi, 1 adet telsiz ile bin 905 TL nakip para ele geçirildi. Şahısların kaçış istikametinde yapılan arazi aramasında ise 5 adet cep telefonu, 1 adet Glock marka tabanca, 3 adet sim kart 4 adet kontör kartı ele geçirildi.  

Abdullah Sarıca

Etiketler: 2 şüpheli yakalandı, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, tsk, Türk Silahlı Kuvvetleri


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