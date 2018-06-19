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Şırnak'ta EYP patlaması! Şehit ve yaralılar var

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde devam eden arama tarama sırasında EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Şırnakta EYP patlaması! Şehit ve yaralılar var

19 Haziran 2018 09:28

Şırnak'ta güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı arama tarama faaliyeti sırasında, teröristlerin daha önceden araziye döşediği belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 3 asker yaralandı. 

Yaralı askerler olay yerinden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı diğer askerin tedavisinin sürdüğü belirtildi. 

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.  

Melih Yiğit 

 

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