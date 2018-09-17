İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şırnak'ta güvenlik güçlerinin dikkati faciayı önledi

Şırnak'ta güvenlik güçlerinin dikkati faciayı önledi
Şırnak'ta güvenlik güçlerinin dikkati faciayı önledi

Şırnak’ta teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde bulunarak, olası bir facianın önüne geçildi.

Edinilen bilgiye göre, Silopi ilçesi Yeniköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kösrali köyü yolu üzeri Başgören mezrası bölgesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan yol arama tarama faaliyeti esnasında, yolun kenarında kablo olduğu farkedildi. Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından yapılan incelemede yola tuzaklanmış 2 adet antitank mayını ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından gerekli tedbirler alındıktan sonra bomba kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.
Melih Yiğit
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.