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Şırnak’ta hain saldırı: 1 şehidimiz var

Şırnak’ta Kaval Dağı bölgesine PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 özel harekat polisi şehit oldu.

Şırnakta hain saldırı: 1 şehidimiz var

09 Haziran 2018 11:42

Edinilen bilgiye göre, Bestler Dereler’de bulunan Kaval Dağı bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 1 özel harekat polisi ve 1 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Yaralı güvenlik güçleri bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan özel harekat polisi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.  

Melih Yiğit
 

 

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