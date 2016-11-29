Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 15–27 Kasım 2016 tarihleri arasında kaçakçılık suçlarına yönelik olarak icra edilen faaliyetlerde araçların çoğunlukla “zula” olarak tabir edilen gizli bölümlerine yerleştirilmiş vaziyette, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 512 bin TL olan 504 bin 120 paket gümrük kaçağı sigara ve yasa dışı akaryakıt satışı yapan 3 iş yerinde ise piyasa değeri yaklaşık 30 bin Türk Lirası olan 7 bin 716 litre kaçak akaryakıt (motorin) ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 29 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Melih Yiğit