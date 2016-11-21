İşadamı Yusuf Som, evsiz, barksız insanlar üzerinde kira fırsatçılığı yapanları kınadıklarını belirterek, ev sahiplerinden ellerini vicdanlarına koymalarını istedi.

Sokağa çıkma yasağının 8 ay sonra kısmi olarak kaldırıldığı Şırnak’ta konut sıkıntısı yaşanıyor. 2 bin 700 binanın yıkıldığı, 14 bin 727 binanın ise hasar gördüğü kente dönen vatandaşlar, ev kiralarının yüksek olmasından şikayetçi. Kentte, yasaktan önce 200-250 TL olan ev kiraları, şimdilerde 600-700 TL’ye çıkarken, birçok aile yerleşecek ev bulamıyor. Bu yüzden kenti terk etmek durumunda kalan vatandaşlar, 14 Mart’ta yasak ilan edilmesiyle birlikte gittikleri çevre il ve ilçelere geri dönüyor.

“Gün kenetlenme günüdür”

Konut sıkıntısı yaşayan aileler adına İHA’ya açıklamalarda bulunan Şırnaklı İşadamı Yusuf Som, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde vatandaşların gittikleri ilçelerde de ev kiralarının yükseltildiğini ve bunun üzerine sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri olarak ev sahiplerine, evsiz, barksız insanların üzerinden kira fırsatçılığı yapılmaması yönünde çağrı yaptıklarını anımsattı. Ancak şimdi diğer yerler bir yana Şırnak’ta da ev kiralarının yükseltildiğini vurgulayan Som, “Evleri olan insanların diğer insanlar üzerinden fırsatçılık yapması kadar bizi üzen bir şey yoktur. Bugün öyle bir gün ki herkesin birbirine yardım edeceği, kenetleneceği, hatta diğer insanlardan kira almaması gereken günüdür. Bunun üzerinden fırsatçılık yapanları kınıyorum” dedi.

“Herkes vicdan sahibi olsun”

Som, bunun yanı sıra, kiralık evlerde oturan ancak yasak süresince evlerinde bulunmayan vatandaşlardan da kira parasının talep edildiğine dikkat çekerek, “Bu konuda da çok rahatsızız. Lütfen herkes sağduyu ve vicdan sahibi olsun. Herkes elini vicdanına koysun. Bugün Şırnaklının Şırnaklıya sahip çıkma günüdür” diye konuştu.

Mehmet Pişkin - Melih Yiğit