Şırnak’ta kömür ocakları işletmecilerine terör operasyonu: 19 gözaltı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekiplerince, bugün 06.00’dan itibaren Şırnak merkezli, Cizre, Silopi ve Uludere ilçelerinde “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” kapsamında operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Şırnak Kömür Ocakları Bölgesinde geçmiş dönemlerde ruhsatsız olarak kömür çıkarma faaliyetlerinde bulunduğu ve PKK/KCK bölücü terör örgütüne finans sağladıkları değerlendirilen kömür ocakları işletmecilerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve 19 şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Şahıslarla ilgili adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

Melih Yiğit

