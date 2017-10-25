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Şırnak’ta kömür ocakları işletmecilerine terör operasyonu: 19 gözaltı

Şırnak’ta ruhsatsız kömür çıkarma faaliyetinde bulundukları ve terör örgütü PKK’ya finans sağladıkları değerlendirilen kömür ocakları işletmecilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnakta kömür ocakları işletmecilerine terör operasyonu: 19 gözaltı

25 Ekim 2017 13:48

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekiplerince, bugün 06.00’dan itibaren Şırnak merkezli, Cizre, Silopi ve Uludere ilçelerinde “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” kapsamında operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Şırnak Kömür Ocakları Bölgesinde geçmiş dönemlerde ruhsatsız olarak kömür çıkarma faaliyetlerinde bulunduğu ve PKK/KCK bölücü terör örgütüne finans sağladıkları değerlendirilen kömür ocakları işletmecilerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve 19 şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Şahıslarla ilgili adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

Melih Yiğit
 

 

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