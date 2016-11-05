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Şırnak'ta patlama: 2 ölü, 4 yaralı

Şırnak Gündoğdu Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 2 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı.

Şırnakta patlama: 2 ölü, 4 yaralı

05 Kasım 2016 14:29

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkezinde bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden döşenip gizlendiği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucu 6 çocuğumuz yaralanmıştır. Çocuklarımız hemen Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılmışlar ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 çocuğumuz hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden çocuklarımıza Allah'tan rahmet, yaralı çocuklarımıza acil şifalar, ailelerine sabırlar diliyoruz. Konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi. 

Melih Yiğit

Etiketler: patlama, Şırnak


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