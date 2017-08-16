Diğer
Kategoriler

Şırnak’ta PKK'dan eş zamanlı saldırı: 1 şehit

Şırnak Merkez Güneyçam Köyü Üs bölgesi ile Şerivan Ormanları Sori Tepe mevkiinde operasyon yürüten güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmalarda 1 asker şehit oldu.

Şırnakta PKKdan eş zamanlı saldırı: 1 şehit

16 Ağustos 2017 09:29

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.00 sıralarında Şırnak Merkez Güneyçam Köyü Üs bölgesi’ne PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla saldırı düzenlendi. Saldırıya güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonrası PKK’lılar kaçarken, üs bölgesinden PKK’lıların muhtemel kaçış noktalarına havan topları ile atış yapıldı.

Güneyçam’daki çatışma ile eş zamanlı olarak Şırnak Merkez Şerivan Ormanları Sori tepe mıntıkasında operasyona giden güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. PKK’lı teröristler tarafından açılan ilk ateşte 1 asker şehit olurken, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi ile çatışma çıktı. Şehit askerin cenazesi helikopter ile 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’na oradan da ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaçan PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için Namaz Dağı Üs Bölgesi’nden derin vadiler top atışları yapılırken, Atak tipi helikopter de operasyona destek veriyor.
Bölgede operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. 

Melih Yiğit
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç