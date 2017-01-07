Silopi ilçesinde güvenlik güçleri, terör örgütü mensupları tarafından araziye gömüldüğü değerlendiren çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Silopi ilçesi kırsalında alınan istihbarat neticesinde 6 Ocak'ta terör örgütüne ait araziye gömülü olduğu değerlendiren çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği belirtildi. Çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, 5 anti tank mühimmatı, 6 tnt maddesi, 1 el yapımı patlayıcı, 11 roket başlıklı el yapımı patlayıcı, 1 kaleşnikof silah, 6 şarjör, 1 termal dürbün ve çok sayıda patlayıcı düzeneği ve ateşleme elektronik devrelerin ele geçirildiği bildirildi.

Melih Yiğit

