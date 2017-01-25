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Şırnak’ta PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Şırnak İl Jandarma ve Uludere İlçe Jandarma komutanlıkları tarafından yapılan çalışmada terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnakta PKKya ait mühimmat ele geçirildi

25 Ocak 2017 15:53

Edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Jandarma ve Uludere İlçe Jandarma komutanlıkları tarafından Beytüşşebap karayolunun 5 kilometresindeki Habur 2 mevkii çevresinde arama çalışması yapıldı. Çalışmada, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 4 adet salça kutusuna tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 4 RPG-7 antitank roket başlığına tuzaklı el yapımı patlayıcı, 2 RPG-7 antitank mühimmatı, 3 zırh delici roket mermisi, 3 roket sevk fişeği, 250 Bixi mühimmatı, 6 Kanas şarjörü, bir Kanas dipçiği, bir Kanas kütüklüğü, bir el lambası, yaklaşık 150 metre kablo, bir top elektronik devre yapımında kullanılan kablo, bol miktarda pil, bir gaz maskesi, bir Bixi çatal ayağı, Arap menşeli konserve gıda maddeleri ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Melih Yiğit
 


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