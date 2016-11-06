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Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı kalkıyor

Şırnak'ta 14 Mart'tan beri uygulanan sokağa çıkma yasağı 14 Kasım'dan itibaren kısmen kaldırılıyor.

Şırnakta sokağa çıkma yasağı kalkıyor

06 Kasım 2016 19:50

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, yaptığı açıklamada, bir süre önce PKK örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, patlayıcılarla tuzaklanmış barikat ve çukurların bertaraf edilmesi, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması için sokağa çıkma yasağının uygulamaya konulduğunu anımsatarak, "Sokağa çıkma yasağı 14 Kasım 2016 gününden itibaren her gün 05.00 ile 22.00 saatleri arasında kaldırılacaktır" dedi.

Evleri ve iş yerleri büyük zarar gören vatandaşların zararlarının kısa zamanda telafi edileceğini kaydeden Vali Su, "Bu amaçla vatandaşlarımızın zararlarının telafisi için bir taraftan Zarar Tespit Komisyonumuz hızla çalışacak, bir taraftan da yepyeni modern bir Şırnak inşa edeceğiz. Bu çerçevede; Şırnak merkezde öncelikle 30-40 yıllık tamamen eskimiş olan su-kanalizasyon şebekesi, arıtma sistemi de ilave edilmek suretiyle projelendirme çalışmaları tamamlanmış olup; ihale aşamasındadır. Ayrıca Şırnak şehir içi cadde ve sokaklara 105 km BSK asfalt yapılması ile ilgili ihale işlemleri tamamlanmış olup; çalışmalar başlayacaktır" dedi.

5 bin 960 konut yapılacak

Yıkılan binalarla ilgili olarak da açıklama yapan Şırnak Valisi Ali İhsan Su, "Vatandaşlarımızın her türlü sosyal-fiziksel ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde cadde genişliklerinin 25 metre olacağı, geniş yeşil alanların, çocuk ve yetişkinlere yönelik parkların, gençlik ve kadın merkezlerinin, taziye evleri, açık kapalı spor sahalarının yer alacağı, ticaretin yeniden canlanması için ticaret merkezlerinin, camiler ve okulların olacağı vatandaşlarımızın yaşam tarzlarına uygun aynı zamanda son derece modern konutlar inşa edeceğiz. Bir yıl içerisinde Şırnak merkezde içinde iş yerlerinin de olduğu 960 konut Gazi Caddesinde, 5 bin konut da farklı mahallelerde aynı konseptle inşa edilecektir. Ayrıca bu süre zarfında ilk etapta bin vatandaşımızı Toplum Yararına Çalışma (TYÇ) kapsamında işe başlatacağız, yine vatandaşlarımızın barınma ve diğer ihtiyaçları ile ilgili gerekli çalışmalar ve yardımlar Valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülmeye devam edecektir. Operasyonlar ve sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşlarımızın güvenlik kuvvetlerimize verdiği destek ve gösterdiği anlayıştan dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

Melih Yiğit

Etiketler: kalkıyor, Şırnak, sokağa çıkma yasağı


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