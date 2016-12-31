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Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı saatleri yılbaşı için değiştirildi

Şırnak il merkezi, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde yılbaşı nedeniyle sokağa çıkma yasağı saatleri değiştirildi.

Şırnakta sokağa çıkma yasağı saatleri yılbaşı için değiştirildi

31 Aralık 2016 17:08

Şırnak Valiliği, il merkezinde 22.00 ile 05.00 saatleri, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde 23.00 ile 02.30 saatleri arasında devam eden sokağa çıkma yasağının, yılbaşı münasebetiyle il merkezinde 01.00 ile 05.00 saatleri, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerimizde ise 01.00 ile 02.30 olarak 1 gün süreyle değiştirildiğini açıkladı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonu neticesinde vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini rahatça kullanacağı asayiş ve huzur ortamı sağlanmış olup, kamu düzenine yönelik güvenlik güçlerimizce uygulanan tedbirlerin etkili bir şekilde sürdürülmesi ve kamu düzeninin bozulmasının önlenmesi amacıyla kısmi olarak il merkezinde 22.00 ile 05.00 saatleri, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerimizde 23.00 ile 02.30 saatleri arasında devam eden sokağa çıkma yasağı; 31 Aralık 2016 Cumartesi günü yılbaşı münasebetiyle il merkezinde 01.00 ile 05.00 saatleri, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerimizde ise 01.00 ile 02.30 olarak 1 gün süreyle değiştirilmiştir" denildi. 

Melih Yiğit

Etiketler: saat, sokağa çıkma yasağı


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