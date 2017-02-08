Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkezinde güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları neticesinde vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini rahatça kullanacağı asayiş ve huzur ortamı sağlanmıştır. Kamu düzenine yönelik güvenlik güçlerimizce uygulanan tedbirlerin etkili bir şekilde sürdürülmesi ve kamu düzenin bozulmasının önlenmesi amacıyla 14 Kasım 2016 Pazartesi gününden itibaren saat 22.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı, 08 Şubat 2017 Çarşamba gününden itibaren saat 23.00 ile 02.30 arasında uygulanacaktır” denildi.

Melih Yiğit