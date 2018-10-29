Şırnak'ta terör operasyonunda 23 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK bünyesinde kurye ve işbirlikçi olarak faaliyet yürüten, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının cenazelerini sahiplenerek sözde cenaze törenlerine katılan, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan kişilerin yakalanması, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek önlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi. 28 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Adreslerde ve zanlıların üst aramalarında örgütsel dokümanlar ve 910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Zanlıların işlemleri sürüyor.

