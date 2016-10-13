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Şırnak’ta terör örgütü PKK'ya büyük operasyon

Şırnak Valiliği tarafından geçtiğimiz günlerde özel güvenlik bölgesi ilan edilen Bestler-Dereler ile Namaz Dağı bölgesinde kış üslenmesine geçen PKK’lı teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Şırnakta terör örgütü PKKya büyük operasyon

13 Ekim 2016 13:33

Şırnak Valiliği tarafından bir süre önce geçici güvenlik bölgesi ilan edilen Bestler Dereler ile Namaz Dağı bölgesinde kış üslenmesine geçen PKK’lı teröristlere yönelik Jandarma Özel Harekat ve komandoların katılımıyla büyük operasyon düzenlendi. Bestler Dereler bölgesi ile Namaz Dağı bölgesi mıntıkasında kış üslenmesine hazırlanan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için başlatılan operasyona Namaz Dağı üs bölgesinden ve Çakırsöğüt 1’inci Komando Tugay Komutanlığı’ndan obüslerle destek veriliyor. Özellikle Namaz Dağı bölgesinde PKK’lı teröristlerle zaman zaman sıcak temasların yaşandığı belirtildi.
Tespit edilen PKK’lı teröristlere ve kaçış güzergahlarına Namaz Dağı üs bölgesinden ve Çakırsöğüt 1’nci Komando Tugay Komutanlığı’ndan obüs ve havan atışları yapılıyor. Yapılan atışlar sonucunda bölgede yangın çıktığı görülürken, operasyonun tüm hızı ile devam ettiği belirtildi. 

Etiketler: pkk, Şırnak


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