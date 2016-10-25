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Şırnak’ta toplu olarak iş yeri kapatılması yasaklandı

Şırnak Valiliği, terör örgütünün provokatif eylemleri nedeniyle toplu işyeri kapatmaları ile ilgili açıklama yayımladı.

Şırnakta toplu olarak iş yeri kapatılması yasaklandı

25 Ekim 2016 20:42

Açıklamada, "Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin temini, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamaları, ekonomik hayatın sürdürülebilir şekilde devamını sağlamak amacıyla ilimiz genelinde bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur. Bu çerçevede özellikle ilimiz sınırları içinde yürütülen operasyonlar bahane edilmek suretiyle; zaman zaman işyerlerinin çeşitli provokatif ve yasadışı saik ve yönlendirmelerle toplu olarak kapatıldıkları gözlemlenmiş ve tespit edilmiştir. İşyerlerinin toplu biçimde kapatılmasının halkın günlük yaşamını sürdürmesini zorlaştırarak huzur ve sükununu bozduğu, kişilerin güvenlik, dirlik ve esenlik içinde günlük ihtiyaçlarını sağlamak suretiyle sağlıklı yaşamasını önemli ölçüde zafiyete uğrattığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verilerek, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince yasaklandığını ve aksi durumda cezai müeyyidelerin uygulanacağı belirtildi. 

Melih Yiğit
 

Etiketler: Şırnak Valiliği


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