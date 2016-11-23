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Şırnak’ta trafik kazası: 10 yaralı

Şırnak-Cizre karayolunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, olay yerine giden 112 Acil ambulansının da yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.


23 Kasım 2016 18:13

Alınan bilgiye göre, Şırnak Cizre karayolu Maden Afet Konutları mevkiinde Cizre'den Şırnak istikametine gelen otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen Şırnak'tan Cizre istikametine giden TIR çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Sebahattin Tatar, otomobilde bulunan Serhat, Gönül, Güneş, Botan ve Naile Tatar ile TIR sürücüsü Ramazan Bilen yaralandı.

Olay yerine çağrılan 73 AH 665 plakalı 112 acil servis ambulansı Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde aşırı hız nedeniyle yoldan çıkıp bariyerlere çarparak ikinci kazaya neden oldu. Kazada ambulans sürücüsü Tarık Tatar ile sağlık personelleri Berna Çömez ve Ferhat Basan yaralandı. Her iki kazada yaralananlar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 112 acil servis ambulansı kazasında yaralanan 3 kişinin ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildiği, diğer kazada yaralananların ise müşahede altına alındığı belirtildi.  

Melih Yiğit

Etiketler: 10 yaralı, Şırnak, trafik kazası


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