Şırnak’ta üs bölgesine saldırı: 1 asker yaralandı

Olay, Şırnak Namaz Dağı’nda bulunan üs bölgesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup PKK’lı terörist tarafından üs bölgesine roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıya, askerlerin de anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada, bir asker yaralandı. Yaralı asker, helikopterle götürüldüğü Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında hazır bekletilen ambulansla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Melih Yiğit