Diğer
Kategoriler

Şırnak’ta üs bölgesine saldırı: 1 asker yaralandı

Şırnak Namaz Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmesinin ardından çıkan çatışmada, 1 asker yaralandı.

Şırnakta üs bölgesine saldırı: 1 asker yaralandı

11 Ağustos 2017 13:44
Şırnak’ta üs bölgesine saldırı: 1 asker yaralandı - Tıkla İzle

Olay, Şırnak Namaz Dağı’nda bulunan üs bölgesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup PKK’lı terörist tarafından üs bölgesine roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıya, askerlerin de anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada, bir asker yaralandı. Yaralı asker, helikopterle götürüldüğü Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında hazır bekletilen ambulansla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.  

Melih Yiğit

Etiketler: saldırı, Şırnak, üs


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!