Diğer
Kategoriler

Şırnak’ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uludere’nin Şenoba ve Hilal beldelerinde uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnakta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

14 Mart 2018 10:55

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14 Mart 2018 günü Uludere İlçesi Şenoba ve Hilal beldelerinde, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ticareti yaptıkları tespit edilen 9 şahsa yönelik 8 adreste eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde 1 gram eroin, 7 gram sentetik cannabinoid, 3 adet sentetik hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 3 adet av tüfeği, 33 adet av tüfeği fişeği, 117 adet 7.62 milimetre Kalaşnikof fişeği, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 4 adet tabanca şarjörü yakalanmıştır. Meydana gelen olayla ilgili olarak 7 şüpheli yakalanmış, 2 şüphelinin aranmasına devam edilmektedir. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçları ile haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.  

Melih Yiğit

Etiketler: Şırnak, uyuşturucu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç