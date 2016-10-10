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Şırnak’ta yaralanan Manisalı asker şehit oldu

Şırnak’ta PKK’lı teröristler tarafından zırhlı askeri aracın geçişi sırasında yapılan saldırıda yaralanan Manisalı asker, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Şırnakta yaralanan Manisalı asker şehit oldu

10 Ekim 2016 12:04

Alınan bilgiye göre, 30 Eylül tarihinde Şırnak-Cizre karayolunda PKK’lı teröristler tarafından askeri konvoya düzenlenen saldırıda yaralanan Manisa'nın Salihli ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Süleyman Gür (25), tedavi gördüğü Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde 10 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü.
3 aylık evli ve eşinin ise hamile olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Süleyman Gür’ün yarın Hamidiye Camiinde öğle namazını müteakip düzenlenecek askeri törenin ardından Hacıbektaşlı Mahalle Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Behzat Akcan
 

Etiketler: Şırnak


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