Şırnak valiliği daha önce yaptığı açıklamada, dönüşlerde yoğunluk yaşanmaması için her mahalle için ayrı ayrı gün belirlemişti.

Şırnak Kent merkezinde PKK’lıların kazdığı çukur ve oluşturduğu barikatların kaldırılması, huzur ve güven ortamının tekrar sağlanması amacıyla 14 Mart'ta başlatılan “Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çifci Operasyonu” kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının kısmi zamanlı kaldırıldı.

Şırnak girişindeki Sanayi ve Köy Hizmetleri Polis Kontrol Noktası'na gelen araçlar şehre alınmaya başlandı. Güvenlik noktasında, vatandaşlar kimlik kontrolünün ardından Şırnak’a alındı.

Melih Yiğit

ŞIRNAK