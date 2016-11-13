Şırnak’ta 14 Mart 2016 da Şırnak Valiliği tarafından kent merkezinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, patlayıcı tuzaklanmış çukurların kapatılması ve barikatların kaldırılması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca ilan edilen sokağa çıkma yasağı yarın kalkıyor. 3 Haziran’da operasyonların bittiği kent merkezinde aralarında terör örgütünün yöneticileri ile dağ kadrosundan gelenlerin de bulunduğu 508 PKK’lının etkisiz hale getirildiği, 50 ton ağırlığında bin 845 el yapımı patlayıcının imha edildiği, el yapımı patlayıcılarla tuzaklanan 240 barikatın kaldırıldığı, 39 çukuru kapatıldığı, 14 bin 727 evde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hasar tespit çalışmasının yapıldığı kentte, 14 Kasım’da sokağa çıkma yasağının kaldırılacak olmasının ardından Şırnak’ın yeniden imarı ve altyapının yenilenmesi için çalışmalar hızla başlatılacak.

Yaşanan çatışmalar sırasında kentteki birçok ev, okul, cami ve iş yeri tahrip oldu ya da kullanılamaz hale geldi. Kent merkezindeki İsmetpaşa, Cumhuriyet, Gazipaşa, Dicle, Yeni Mahalle ve Bahçelievler Mahallelerinin tamamı yıkılırken, şehir merkezinde ağır hasar gören 3 okul ile Şırnak Öğretmenevi yıkıldı. Zarar gören 8 okulun ise onarımı yapıldı. Ağır hasarlı olan 5 cami için yıkım kararı çıkartıldı. Hasarlı 10 caminin ise onarım ve güçlendirme çalışmaları yapılıyor.

"UMUTLUYUZ"

Şırnak kent merkezindeki sokağa çıkma yasağından dolayı Cizre ilçesinde ikamet eden Ahmet Küden, “Yarın Allah’ın izni ile saat 5’te Şırnak merkezde yasak kalkacak. Biz de aile olarak toplandık. Yarın Şırnak’a dönüş yapıyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Güzel şeyler olur, umutluyuz. Yarın her şeyin güzel olacağını düşünüyorum” dedi.

"BÜTÜN EŞYALARIM ENKAZIN İÇİNDE"

Mehmet Caner de, “9. aya giriyor dışarılarda dolaşıyoruz. Cizre’de bulunduğumuz ev de bizi çıkarmaya başladı. Şırnak merkezde ev arıyoruz bulamıyoruz. Yetimlerim var. Ben ne yapayım şimdi. Hiçbir yolumuz, hiçbir şeyimiz yok. Hemen arkamdaki benim evim. Yıkılmış nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Yeryüzünde hiçbir şeyim kalmadı. Şu küçücük evim vardı onu da yıktılar. Evimizin enkazından çıkardığımız bazı şeyler vardı. Onları aldık. Üzerimizdeki elbiselerimizden başka bir şeyimiz yok. Gelin de evimin enkazında bulunan yırtık yatak yorganlara bakın. Bütün eşyalarım o enkazın içinde” dedi.