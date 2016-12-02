Terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının 8 ay sonra kısmi olarak kaldırıldığı Şırnak’ın Bahçelievler Mahallesi’nde, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıların infilak etmesi yüzünden yıkılan ASM’nin yerine Mobil ASM Tırı'nda hizmet veriliyor.

Merkezin PKK’lıların el yapımı patlayıcı ile saldırısında zarar gördüğünü belirten Dr. Mucahit Gözlek, "Şırnak il merkezinde 8 ay süren sokağa çıkma yasağı ve terör olaylarında merkez Bahçelievler Mahallesi’nde sağlık ocağımız ağır tahribatlar oluştu. Bundan dolayı Sağlık Bakanlığının göndermiş olduğu Mobil ASM’de muayene hizmetlerimize, aşı hizmetlerimize devam ediyoruz. Hastalarımız buraya alışmaya başladılar. Yavaş yavaş vatandaş gelmeye başladı. Yeni bir hizmet binası yapılana kadar hizmetlerimize buradan devam edeceğiz. İlk başlarda yoğunluk daha azdı. Tabi daha sonra hastalarımızı aramaya başladık. Böylelikle sayı arttı" dedi.

Melih Yiğit

ŞIRNAK