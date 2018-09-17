Şırnak'ta yolcu var, uçak yok

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 27 Temmuz 2013 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda son 8 ayda 285 bin 222 kişi seyahat etti. Şerafettin Elçi Havalimanı'nda 2018 yılının mart ayında ise 38 bin 185 kişiye hizmet verildiği belirtildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 Ağustos ayı havalimanı istatistiklerine göre, Ağustos ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın ayına göre yüzde 32 artışla 38 bin 102 oldu. 2018 Ağustos ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın ayına göre yüzde 23 artışla 232ye ulaştı. Yük trafiği ise toplamda yüzde 43 artışla 370 ton olarak gerçekleşti.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda 2018 yılı Ağustos ayı gerçekleşmelerine göre bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 285 bin 222 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 38 artışla 2.012'ye göre yük trafiği ise yüzde 42 artışla bin 2 ton 733 kilograma ulaştı.

Şırnak'taki uçak seferlerinin ihtiyacı karşılamadığını ifade eden vatandaşlar ise uçakla seyahat etmek isteyen çok yolcu olduğunu ancak uçak seferlerinin az olduğunu ve ihtiyacı karşılamadığını dile getirdi. Vatandaşlar bu sorunun giderilmesi için yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

Abidin Yel