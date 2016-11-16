Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinin ardından Şırnak kent merkezinde de terör örgütü PKK mensupları tarafından hendekler kazılıp, barikatlar kurulup, patlayıcılar tuzaklanması yüzünden 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, önceki gün kısmi olarak kaldırıldı. Yasağın, 8 ay aradan sonra kaldırılmasıyla, başta Cizre ve Silopi olmak üzere, çevre il ve ilçelere göç eden Şırnaklıların büyük bir bölümü kente geri döndü. Ancak vatandaşları yıkılan binalar, boş alanlar ve moloz yığınları karşıladı. 2 bin 44 binanın yıkıldığı, 14 bin 727 binanın ise zarar gördüğü kentte, vatandaşlar yaralarını sarmak için Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda kurulan zarar tespit stantlarına akın etti. Şırnak Valiliği, Çevre ve Şehircilik ile Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından kurulan stantlarda uzun kuyruklar oluştu.

5 bin 960 konut yapılacak

Komisyonlara başvuran vatandaşlara, yeni yapılacak evleri teslim edilene kadar her ay 560 TL kira yardımı ve zarar gören eşyalarının bedeli olarak 5 bin TL’den az olmamak üzere para ödeneceği belirtildi. ayrıca Gazi Caddesi’nde 960, diğer mahallelerde de 5 bin konut yapılacağı ve bunların tamamlandıktan sonra hak sahiplerine teslim edileceği kaydedildi.

“Birçok insan dışarıda”

İş yeri ve evi zarar gördüğü için zarar tespit komisyonuna başvuran Cumali Külter, öncelikli taleplerinin kentteki hasarların giderilmesi olduğunu kaydetti. Vatandaşların çok mağdur durumda olduklarına dikkat çeken Külter, “Ev bulamıyorlar. Birçok insan dışarıda. Barınacak hiçbir yer yok. Esnaflarımızın dükkanlarının hepsi yıkılmış. Devletimizin biran önce esnafımıza ve milletimize yardım etmesini istiyoruz. Benimde evim ve iş yerim zarar gördü. Hasarlarımın karşılanması için şu anda başvuru yapıyorum” dedi.

“Öncelikli olarak eğitim istiyoruz”

Dicle Mahallesi’ndeki 2 katlı evlerinde 13 kişi yaşadıklarını ancak evlerini tamamen yıkıldığını anlatan Yahya Cesur, “Biz öncelikli olarak eğitim istiyoruz. Çocuklarımızın hepsi eğitimsiz kalmış durumda. Çocuklarımız uzun süre eğitimsiz ve öğretmensiz kaldı. Benim en öncelikli isteğim çocuklarının eğitimin tam olarak verilmesi. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Öğretmenlerimizin çocuklarının eğitimine dikkat etmesini istiyorum. 2 isteğim ise milletimiz çok mağdur durumda. Bu mağduriyeti devletimiz nasıl karşılayacak, hangi şekilde karşılayacak diye kafamda soru işretleri beliriyor. 50-60 bin insan mağdur durumda. Acaba kaç gün, kaç ay, kaç yılda bu milletin mağduriyetini giderecekler. İstiyorum ki biran önce vatandaşlarımızın talepleri yerine getirilsin” diye konuştu.

“Hiçbir şeyim kalmamış”

4 katlı evlerinin yıkıldığına dikkat çeken Fatma Örgen ise şunları kaydetti:

“Yasak başladığından beri ne bir yardım ne bir para aldık. 650 TL’ye ev kiraladık. 4 dairemiz vardı. Zarar tespit komisyonunda 2 dairemiz yazılmış. Arsamızı yazmamışlar. Listelerde ismimiz yok. Hakkımızı istiyoruz. Hiçbir şeyim kalmamış. Evimin içinde bütün eşyalarım varken yakılmış, her şey yok olmuş. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi taleplerimi iletmeye geldim. Şimdi ne yapacaklar ne verecekler bilmiyorum. Ben kendi hakkımı istiyorum. Hakkımdan başka bir şey istemiyorum. 8 çocuğum var, 8’i de okuyor. Üniversiteye gidenler var. Hepsi şuanda mağdur durumda. Ne devletten, ne belediyeden hiçbir yardım almadım. Ümit ediyoruz ki hakkımızı versinler.”

Melih Yiğit



