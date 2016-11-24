Şırnak merkez Cudi Dağı bölgesi Herino Tepesi'nde güvenlik kuvvetleri arazi arama tarama faaliyeti yaptıkları sırada teröristler tarafından daha önceden döşenen el yapımı patlayıcı (EYP) uzaktan kumanda ile patlatıldı. Teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit olurken, 2 asker ve 3 korucu yaralandı. Şehit askerler ile yaralılar helikopterle hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Melih Yiğit

