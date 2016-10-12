Şırnak’ın Çırav Dağı Risor mevkisinde operasyonda olan askerlerle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Çatışmanın çıktığı bölge geçtiğimiz günlerde Şırnak Valiliği tarafından özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş ve ardından operasyon başlatılmıştı. Operasyonda olan birliklere PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. İlk temasta 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Şırnak Asker Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgede operasyon devam ediyor.

Melih Yiğit

ŞIRNAK