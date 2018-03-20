'Sırt ağrısı kalp krizinin habercisi olabilir'

Pendik Bölge Hastanesi doktorlarından Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gönenç Kocabay, kardiyovasküler hastalıkları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Gönenç Kocabay, kardiyovasküler hastalıklar (KVH) yani kalp-damar hastalıklarının, dünya genelinde ölümlere en sık yol açan hastalıklar olduğunu söyleyerek, ateroskleroz, kalp krizi, iskemik inme, kalp yetmezliği ve aritmi kalp vanasında oluşan sorunların kardiyovasküler hastalıklara neden olabileceğini ifade etti.

Dünyada en yaygın kardiyovasküler hastalık türünün kalp krizine neden olabilen koroner arter hastalığı (CAD) olduğunu belirten Doç. Dr. Kocabay, koroner kap hastalığı da denilen CAD’ı, kalbe kan ve oksijen sağlayan küçük damarların daralması olarak açıkladı.

Kardiyovasküler hastalıklar nelerdir?

Doç. Dr. Gönenç Kocabay, kalp ve kan damarlarının hastalıklarını kapsayan kardiyovasküler hastalıkları şu şekilde açıkladı:

''Koroner damar hastalıkları (Koroner Kalp Hastalığı): Kalp kasını besleyen damarların kısmi ya da tam tıkanmasıyla oluşmaktadır.

Beyin damar hastalıkları: Beyni besleyen kan damarları hastalıklarıdır.

Periferik damar hastalıkları: Kolları ve bacakları besleyen kan damarları hastalığıdır.

Romatizmal kalp hastalıkları: Bademcik enfeksiyonuna (tonsillit) yol açan streptokok türü bakterilerin sebep olduğu kalp kapaklarının ve kaslarının etkilendiği hastalıklardır.

Konjenital kalp hastalıkları: Kalbin, doğumda var olan yapısal bozukluklarıdır.

Derin ven trombozu ve pulmoner emboli: Bacak toplardamarlarında ('ven'lerde) oluşan kan pıhtıları ve bunların kalp ve akciğere taşınması ile oluşur''.

Kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörü

Kalp hastalıkları ve inme için sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, sigara ve alkol kullanımının risk faktörü oluşturduğunu vurgulayan Doç. Dr. Kocabay, bu risk faktörlerinin koroner damar hastalıkları ve beyin damar hastalıklarının yüzde 80’ini oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Kocabay, bu yaşam tarzı ve alışkanlıkların, kişide yüksek kan basıncı (hipertansiyon), yüksek kan şekeri (diyabet, şeker hastalığı), yüksek kolesterol (hiperlipidemi) ve aşırı kilo (obezite) gibi problemlere yol açabileceğinden bahsederek, kalp krizi, inme, kalp yetersizliği ve diğer kardiyovasküler hastalıklara davetiye çıkarabileceği bilgisini verdi. Kocabay, tütün ve alkol kullanımının bırakılması, diyetteki tuz miktarının azaltılması, meyve-sebze tüketimi ve düzenli fiziksel aktivite gibi önerilerin kardiyovasküler hastalıklarının riskini azaltacağını söyledi.

Kardiyovasküler hastalıklarının belirtileri

Küreselleşme, kentleşme ve nüfusun yaşlanması da kardiyovasküler hastalıkların altta yatan sebeplerini oluşturduğunu dile getiren Doç. Dr. Kocabay, kardiyovasküler hastalıkların diğer önemli belirleyicilerinin stres ve genetik faktörler oluşturduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulundu: “Kalp krizi belirtileri; göğüs ortasında ağrı, baskı, yanma ya da rahatsızlık hissi, kollarda, sol omuzda, dirsekte, alt çene ya da sırtta ağrı ya da rahatsızlık hissi, İlave olarak nefes darlığı, fenalık hissi, bulantı-kusma, soğuk terleme, solukluk ya da kafada sersemlik hissi kalp krizinin habercisi olabilir''.

Felç belirtileri

Doç. Dr. Kocabay felç belirtileriyle ilgili olarak ise şunları kaydetti: “Yüzde, kol ya da bacaklarda, özellikle de vücudun bir yarısında, ani başlayan güçsüzlük, özellikle vücudun bir tarafında uyuşma, bilinç değişiklikleri, konuşmada ya da anlamada zorluk, gözlerde görme bozuklukları, yürüme güçlüğü, baş dönmesi, denge ve koordinasyon bozukluğu, nedeni bilinmeyen baş ağrısı, bayılma ve bilinç kaybı olarak görülebilir''.