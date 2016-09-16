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Sırtınızdan fazla defter ve kitapları atın

Yeni eğitim öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala uzmanlar, velileri uyararak çocukların çantalarından fazla defter ve kitapların atılması gerektiğini, aksi durumda onarılması zor durumlarla karşı karşıya kalabileceklerini bildirdi.

Sırtınızdan fazla defter ve kitapları atın

16 Eylül 2016 17:16
Sırtınızdan fazla defter ve kitapları atın - Tıkla İzle

2016-2017 eğitim öğretim yılı, pazartesi günü çalacak ders zili ile başlayacak. Memorial Dicle Hastanesi’nde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Necati Aksoy, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde velilere uyarılarda bulundu. Çantaların ağır olmasının ileride sırt sorunları olarak karşılarına çıktığını belirten Op. Dr. Aksoy, bunların çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Çocuk sırt çantalarının ağırlığının, öğrencinin ağırlığının yüzde 10’u kadar olması gerektiğine vurgu yapan Op. Dr. Aksoy, “Bu çantaların yolcuk esnasında sırtlarından indirilmesini istiyoruz. Çocukların yürüyüşlerine dikkat etmemiz gerekiyor çünkü gelişme çağındaki çocuklar daha sonra bize kamburluk şikayeti ile geliyorlar. Bu nedenle dik durmalarını, dinlenme esnasında özellikle okul servislerinde çantalarını sırtlarından indirmelerini, geriye doğru yaslanarak oturmalarını öneriyoruz” dedi.

“Ağırlık skolyoza neden olabiliyor”
Sırt çantasının ağırlığının çeşitli hastalıklara neden olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Aksoy, konuşmasını şöyle tamamladı: “Artık ilkokul çağlarında bel ile ilgili hastalıklara daha çok rastlıyoruz. Bel fıtığı eskiden yaşlı hastalığı olarak biliniyordu, sırt çanta ağırlığı ile alakalı artık ilkokul çocukların ileri tetkik yaptığımızda belde fıtıklara rastlıyoruz. Aynı zamanda çantadaki ağırlığın durumuna göre, tek omuza atıldığında omurganın yana eğilmesi olan skolyoz hastalığı da ortaya çıkabilir. Çocuğun gelişimi ne kadar hızlıysa o kadar daha sık karşılaşabiliyoruz. Okulda öğretmenlerle koordineli çalışıp mümkün olduğunca gereksiz kitap ve defterlerin okula götürülüp götürülmediği kontrol edilmeli.”

Aydın Yorat


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