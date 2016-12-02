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Şirvan’da kar ve yağmur, işçileri arama çalışmalarını aksatmadı

Siirt’in Şirvan ilçesi Maden Köyü'ndeki bir bakır madeni ocağında göçük altında kalan 16 işçiden 4'ünü arama çalışması kar ve yağmura rağmen sürüyor.


02 Aralık 2016 14:45


Şirvan ilçesi Maden Köyü'ndeki bir bakır madeninde 17 Kasım’da meydana gelen göçükte toprak altında kalan 16 işçiden henüz ulaşılamayan 4 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri, kar ve yağmura rağmen çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Dün geceden itibaren karla karışık yağmurun etkisini sürdüğü maden sahasında arama kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini belirten Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cahit Akkoyun, bölgenin coğrafi yapısının çok çıkıntılı olduğu ve göçük sahasında çalışmaların bin bir güçlükle yürütüldüğünü belirtti. Akkoyun, "Dün geceden itibaren karla karışık yağmur yağdı. Bölgede 3 kez küçük ölçekli toprak kayması meydana gelmesine rağmen, göçük altında kalan 4 işçiye ulaşmak için ekipler çalışmalarını yürütüyor. Arazinin çıkıntılı olması çalışmaların güçlükle yapılmasına neden oluyor. Buna rağmen çalışmalar devam ediyor" dedi. 

Öte yandan, çalışmalar Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait eğitimli iz takip köpekleriyle sürdürülürken, Siirt, Batman, Diyarbakır, Van AFAD, TPO Genel Müdürlüğü görevlileri, UMKE, Türk Kızılayı ekipleri bölgeden ayrılmıyor. Işıklandırma sistemiyle aydınlatılan bölgede oluşturulan güvenli alanda yürütülen çalışmalarda, 90 uzman personel, 12 ekskavator, 2 dozer, 1 loder ve 25 kamyon yer alıyor. Enkaz bölgesinde kamyonlara yüklenen topraklar, ocağın dışına taşınıyor.
Toprak altında kalan işçilerin yakınları ise, facianın meydana geldiği bölgede soğuk havada ateş yakarak sessiz bekleyişlerini sürdürüyor. 

Mehmet Niyazi Deniz
 

Etiketler: Siirt


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