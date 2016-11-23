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Şirvan’da kurtarma çalışmaları 7’nci gününde

Siirt’in Şirvan ilçesindeki bakır madeni ocağında göçük altında kalan 9 işçinin kurtarılmasına yönelik çalışmalar devam ederken, aileler de bekleyişini sürdürüyor. Göçükte kalan işçilerden Kerem Arat’ın amcası Zahir Arat, “Allah’tan ümit kesilmez ancak hiçbir ümidimiz kalmadı” dedi.

Şirvanda kurtarma çalışmaları 7nci gününde

23 Kasım 2016 11:30
Şirvan’da kurtarma çalışmaları 7’nci gününde - Tıkla İzle

Şirvan ilçesi Maden köyündeki bakır madeni ocağında göçük altında kalan 9 işçinin kurtarılmasına yönelik çalışmalar 7’nci gününde devam ediyor. Çeşitli kentlerden gelen 90 kişilik AFAD ekibi, yoğun bir çabayla işçilere ulaşmaya çalışıyor. İşçilerin aileleri de maden sahası çevresinde yakınlarından haber bekliyor. Yeğeni Kerem Arat’ın göçük altında olduğunu anlatan Zahir Arat, “Kerem 24 yaşında, evli ve 1’i özürlü, 2 çocuğu vardı. 3 senedir bu madende çalışıyordu. 2 aydır operatör olmuştu. Yağcılıktan çıkıp operatör olmuştu. Enkazın altında kaldı. Allah’tan ümit kesilmez ama bu enkazın altında hiçbir ümidimiz yok. Bu enkazın altında tonlarca toprak üzerlerinde. Ama Allah’ın işine de bir şey diyemeyiz” dedi.

Bakanlara ve tüm yetkililere teşekkür ettiklerini de anlatan Arat, “Onlar gelince onların sayesinde millet girdi araya. Yoksa kimse girmiyordu. Onlar gelince aynı anda hızlandırdılar” diye konuştu.

Burak Emek - Mehmet Pişkin 

 


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