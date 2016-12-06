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Şirvan’daki maden faciasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

Siirt’in Şirvan ilçesindeki bakır madeni ocağında meydana gelen göçükle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 5’e ulaştı.

Şirvandaki maden faciasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

06 Aralık 2016 12:27

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Şirvan ilçesi Maden köyündeki bakır madeni ocağında, 12 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçi için ise kurtarma çalışmalarının devam ettiği göçükle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde bugün aralarında iş güvenlik uzmanlarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. 

Daha önce İşletme Müdürü Mehmet Oğuz’un da tutuklandığı soruşturma çerçevesinde firari 1 şüphelinin bulunması için çalışmalar sürüyor.  

Mehmet Niyazi Deniz

Etiketler: maden faciası, Siirt, Şirvan


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