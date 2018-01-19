Sis değil baca dumanı

Özellikle sabah saatlerinde yoğun bir duman tabakası olarak kendini hissettiren kirli hava Giresun’un simgesi Giresun Adası’nı neredeyse görünmez hale getirdi.

Kışın gelmesiyle beraber doğal gazın olmadığı merkeze bağlı mahalle ve ilçelerde soba ve kalorifer kullanımı devam ediyor. Özellikle sabah saatlerinde yakılan soba ve kaloriferlerin bacadan çıkardıkları dumanlar şehrin üstünde yoğun bir duman tabakası oluşturuyor. Oluşan yoğun duman tabakasıyla Karadeniz’in tek adası olma özelliğini taşıyan Giresun adası ise zaman zaman görünmez duruma geliyor.

Resul Yanbul