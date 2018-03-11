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Sis hava ulaşımını da etkiledi

İstanbul’da iki günden beri etkisini sürdüren yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Sis hava ulaşımını da etkiledi

11 Mart 2018 12:05

Uçuşlarda gecikmeler yaşanırken, bazı uçuklar da görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle pisti pas geçti.
Dün sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da etkili olan sis, hava ulaşımını da aksattı. İstanbul hava sahasında görüş mesafesinin ciddi oranda düşmesiyle birlikte Atatürk Havalimanı’na inmek için alçalan uçaklar da zaman zaman zor anlar yaşıyor. 

Hava sahasında yaşanan yoğun sisin etkisiyle uçuşlarda iki günden beri gecikmeler yaşanıyor. Havalimanına inmek için alçalan çok sayıda uçak da havada bir süre tur atmak zorunda kalıyor.
Tahran-İstanbul seferini gerçekleştiren İran tescilli bir yolcu uçağı da bugün saat 11.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’na inmek için alçaldığı sırada düşük görüş mesafesi nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. İlk iniş denemesinde başarısız olan Airbus A310 tipi uçak, ikinci denemesinde sorunsuz iniş yaptı.
(Ferhat Yasak/İHA) 

Etiketler: hava, sis

 

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