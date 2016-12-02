Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şişe toplayarak geçimini sağlayan Hasan Ali Akay, yağmur nedeniyle 2 gündür dolaşmadığı bölgeleri gezerek şişe aramaya başladı. Uzaktan gördüğü şişeleri almak için Zeybek 3. Cadde ile 1520 Sokak'ın kesiştiği noktada bulunan kargıların arasına giren Akay, bir erkek cesediyle karşılaştı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, cesedin Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi’nde yaşayan 38 yaşındaki Mahmut Yıldırım’a ait olduğunu belirledi. Yaklaşık 2-3 gün önce ölmüş olabileceği iddia edilen Yıldırım’ın 5 gün önce ayrıldığı evine bir daha dönmediği ve ailesinin karakola giderek kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi. Bekar olan Yıldırım’ım cenazesi otopsi için ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedi bularak polisleri arayan Hasan Ali Akay, “Şişe toplayarak geçimimi sağlıyorum. 2 gündür yağmurdan toplamaya çıkamamıştım. Orada gördüğüm şişeleri almak için dalların arasına girdiğimde yerde yatan birini gördüm. Bir anda karşımda ceset görünce korktum” dedi.

Mehmet Barlas



