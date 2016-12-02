Diğer
Kategoriler

Şişe ararken ceset buldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan kişi, şişe toplayarak geçimini sağlayan yaşlı adam tarafından sokak ortasındaki kargıların arasında ölü bulundu.

Şişe ararken ceset buldu

02 Aralık 2016 12:15
Şişe ararken ceset buldu - Tıkla İzle

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şişe toplayarak geçimini sağlayan Hasan Ali Akay, yağmur nedeniyle 2 gündür dolaşmadığı bölgeleri gezerek şişe aramaya başladı. Uzaktan gördüğü şişeleri almak için Zeybek 3. Cadde ile 1520 Sokak'ın kesiştiği noktada bulunan kargıların arasına giren Akay, bir erkek cesediyle karşılaştı.
Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, cesedin Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi’nde yaşayan 38 yaşındaki Mahmut Yıldırım’a ait olduğunu belirledi. Yaklaşık 2-3 gün önce ölmüş olabileceği iddia edilen Yıldırım’ın 5 gün önce ayrıldığı evine bir daha dönmediği ve ailesinin karakola giderek kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi. Bekar olan Yıldırım’ım cenazesi otopsi için ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cesedi bularak polisleri arayan Hasan Ali Akay, “Şişe toplayarak geçimimi sağlıyorum. 2 gündür yağmurdan toplamaya çıkamamıştım. Orada gördüğüm şişeleri almak için dalların arasına girdiğimde yerde yatan birini gördüm. Bir anda karşımda ceset görünce korktum” dedi.

Mehmet Barlas

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç