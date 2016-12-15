Edinilen bilgiye göre, Burdur merkez Gökçebağ Köyünde her gün şişe toplayan 68 yaşındaki Ramazan Uyar, bugün de saat 13.00 saatlerinde Isparta-Burdur Karayoluna şişe toplamaya çıktı. O sırada yolda freni patlayan Mehmet D. (49) yönetimindeki 07 VR 505 plakalı gıda yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Ramazan Uyar’ı altına aldı. Kazada Mehmet D. yönetimindeki kapalı kasa kamyon da şarampole uçtu.

Kamyonun altında kalan 68 yaşındaki Ramazan Uyar, olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon şoförü yaralandı. Yaralı, Mehmet D. Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

Uyar'ın cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Hayal Girişim