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Şişe toplayan yaşlı adam, kamyonun altında kaldı

Isparta-Burdur dağ yolunda şişe toplayan yaşlı adam, freni patlayan gıda yüklü kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Şarampole yuvarlanan kamyonun şoförü ise yaralandı.

Şişe toplayan yaşlı adam, kamyonun altında kaldı

15 Aralık 2016 16:59

Edinilen bilgiye göre, Burdur merkez Gökçebağ Köyünde her gün şişe toplayan 68 yaşındaki Ramazan Uyar, bugün de saat 13.00 saatlerinde Isparta-Burdur Karayoluna şişe toplamaya çıktı. O sırada yolda freni patlayan Mehmet D. (49) yönetimindeki 07 VR 505 plakalı gıda yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Ramazan Uyar’ı altına aldı. Kazada Mehmet D. yönetimindeki kapalı kasa kamyon da şarampole uçtu.

Kamyonun altında kalan 68 yaşındaki Ramazan Uyar, olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon şoförü yaralandı. Yaralı, Mehmet D. Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

Uyar'ın cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.  

Hayal Girişim

Etiketler: Şişe toplayan yaşlı adam


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