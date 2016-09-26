Türkiye’nin önemli kuruluşlarından biri olan Şişecam, milli standardizasyon ve uygunluk değerlendirme kuruluşu olan Türk Standartları Enstitüsü(TSE) ile yapacakları stratejik işbirliği ile ilgili protokol imzaladı. İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Condrad Otel’de gerçekleşen protokolün imza törenine TSE Başkanı Sebahattin Korkmaz ile Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman ve iki kuruluşun yetkilileri katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, yapılan işbirliği ile ilgili bilgi verdi. Yapılan protokolün önemine dikkat çeken Kırman, “Bu işbirliği bizim 13 ülkede 44 tesiste sürdürmekte olduğumuz üretimden daha yaygın yeni ürünlerde ve bunun bileşkelerinde yeni standardizasyonların oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Ekonomi anlamında standardizasyonun yararları anlamında hepimiz bilgi sahibiyiz. Bu anlamda da büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Üretimde üretim kayıplarının azaltılmasında verimlilikte kalitenin yükseltilmesinde tüketicilerin daha iyi ürünlerden yararlanmasında bu standardizasyon büyük katkı sağlayacak ve yapacağımız bu protokolle bunu geliştirmek hepimiz açısından büyük bir verimlilik sonucunu doğuracak inancındayız. Hiç şüphesiz bütün bunlar ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır” dedi.

İmza töreninde konuşan Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Sebahattin Korkmaz, “Dünyada önde gelen uluslararası şirketimiz olan Şişecam bu anlamda hedefleri olacak olan firmalarımıza örnek olacak diğer yandan da standardizasyon ve uygunluk değerlendirmesinin işyerleri ve işletmelerle nasıl bir arada nasıl kullanabileceğine örnek teşkil edecek diye ümit ediyorum. Biz Türk Standartları Enstitüsü olarak artık dünya standartlarına uygun üretim yapmaktan ziyade dünya standartlarına katkı sağlamak ve dünya standartlarını geliştirme anlamında bir pozisyon almak istiyoruz. Böylesi devasa kuruluşların işbirliği içinde olması gelecekte Türkiye’nin dünyada gelişmiş ülkeler arasına girmesinde önemli adım olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından Şişecam ile TSE arasında üretim verimliliğini ve kalitesini artırmak, üretim standartlarını yükseltmek amacıyla yapılan stratejik işbirliği protokolü imzalandı. Sonrasında ise TSE Başkanı Sebahattin Korkmaz, Ahmet Kırman’a hediye taktim etti.

Mustafa Bakırhan

