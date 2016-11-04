Bir köyde yaşayan Mevlüde Kertil, idrar yollarında yanma hissetmesi üzerine yaklaşık 6 ay önce gittiği Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorun idrar yollarında iltihaplanma tanısının ardından ilaç vermesi üzerine köyüne döndü. Bekar olan 35 yaşındaki Kertil, birkaç ay sonra ağrılarının artmasının yanı sıra karnının giderek şişmesi sonrası aynı hastaneye geçen yıl Ankara’dan gelen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Fadıl Kara’ya başvurdu. Mevlüde Kertil’in yapılan tetkikinde karnında kitle tespit edildi. Kadının karnındaki miyomlar başarılı bir ameliyatla alındı. Kertil’in karnından toplam 60 miyom çıktı.

Hastasının karnının dışarıdan bakıldığında 6 aylık hamile biri gibi büyüdüğünün görüldüğünü belirten Prof. Dr. Fadıl Kara, “Genç bayan köy yaşamında bundan sıkıldığı, farklı anlamlar yükleneceğinden korktuğu için derdini anlatamamış ve gecikmiş. Bundan kurtulacağını, ameliyatla çözüm sağlanabileceğini söyledik. Ama onun korkusu şuydu: ‘Ben evli değilim, bekarım. Rahmim giderse çok kötü olur.’ Depresyona girme riski vardı. İkna ettim. Rahmini kurtararak bu kitleden kurtulabileceğini, ileride evlenirse çocuğunun olabileceğini, adetlerini görebileceğini söyleyerek ameliyata ikna ettik ve başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşturduk” dedi.

5 kilo ağırlığında 60 kitle çıkarıldı

2 saat süren başarılı ameliyatın sonunda çıkarttıkları etrafı ince bir zarla çevrili kitlenin yaklaşık beş kilo ağırlığında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kara, “60 tane miyom nüvesini rahimden sıyırarak temizledik. Normalde rahim ve yumurtalıkları içine alan kitlelerde ameliyatlar hem çok uğraş ister hem de genelde bütün kitleyi çıkararak hastanın sağlığına kavuşması sağlanır. Ancak biz hanımefendinin rahmini kaybetmeden bu kitlelerden kurtulmasını sağlamış olduk” diye konuştu.

Öğretim üyeleri olarak Amasya halkına en büyük ve karmaşık ameliyatları yaparak hizmet vermeye çalıştıklarını, bunun için Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay’ın da kadrolarının oluşturulmasına destek olduğuna değinen Kara, “Önceleri Amasya’da böyle bir imkan olmadığı için büyük kanser vakaları, kitleler ve riskli gebelikler özellikle ya Samsun’a ya da Ankara’ya gitmek zorundaydılar. Biz bunu engellemiş olduk. Halkımızın kendi şehrinde bu tip tedavileri olup, hayatlarını devam etmesini sağladık. İnşallah bundan sonra da her türlü vakaya göğüs gereceğiz. Başarılı ameliyatlar yapmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Sağlığına kavuşan Mevlüde Kertil de ameliyatta görev alan Prof. Dr. Fadıl Kara, Yrd. Doç. Dr. Pervin Karlı, Dr. Hürrem Sultan Ataç ve Dr. Gülten Şen ile hastane personeline teşekkür etti.

Murat Çelik A.

AMASYA