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Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü savcılığa ifade verdi

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne gelerek şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü savcılığa ifade verdi

12 Temmuz 2017 12:31

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, imarla alakalı bir şikayet üzerine sabah saatlerinde şüpheli olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade vermek için geldi. Adliyeye basın danışmanı ve korumalarıyla birlikte gelen İnönü’nün ifadesi yaklaşık 45 dakika sürdü. İfadesinin ardından açıklama yapmayacağını söyleyen İnönü adliyeden ayrıldı.

Hayri İnönü’nün, Cumhuriyet Savcısı Ekrem Aydıner tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şişli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan imarla alakalı şikayet üzerine konuyla ilgili olarak şüpheli sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.

Etiketler: ifade, savcılık, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü


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