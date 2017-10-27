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Şişli Etfal'de lavabo çöktü, doktor alt kata düştü

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam eden tadilat nedeniyle hastanenin acil servis bölümünde çalışan doktor, girdiği lavabonun çökmesi sonucu aşağıya düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan talihsiz doktorun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Şişli Etfalde lavabo çöktü, doktor alt kata düştü

27 Ekim 2017 23:54
Şişli Etfal'de lavabo çöktü, doktor alt kata düştü - Tıkla İzle

Olay, sabah saatlerinde Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir tadilatta olan hastanenin bir kısmı güvenlik açısından kapatılmıştı. Hastanenin acil servisinde çalışan Acil Tıp Uzmanı Doktor Mehmet Necmeddin Sutaşır, hastanenin lavabosunu kullanmak istedi. Fakat girdiği lavabonun çökmesi sonucu Sutaşır, yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıya düştü. Çökme sonrası molozların arasında kalan Doktor Sutaşır bağırmaya başladı. Bağrışma seslerini duyan hastane çalışanları, kata gelerek doktorun molozlar içinde kaldığını görünce sağlık çalışanlarına haber verdi. Olayın yaşandığı kata gelen sağlık görevlileri, Doktor Necmeddin Sutaşır’ı acil servise götürdü. Burada diğer mesai arkadaşları tarafından müdahalesi yapılan doktorun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi.

Öte yandan, çökmenin yaşandığı kat yetkili personel harici girişlere kapatıldı. 

Selim Bayraktar

 

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