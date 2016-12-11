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Şişli Etfal'de umutlu bekleyiş sürüyor

İstanbul'da dün akşam saatlerinde gerçekleşen iki ayrı bombalı saldırıda yaralananların yakınlarının, hastanelerdeki umutlu bekleyişi sürüyor.

Şişli Etfalde umutlu bekleyiş sürüyor

11 Aralık 2016 12:28

İstanbul Beşiktaş'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen, 38 kişinin şehit olduğu, 155 kişinin yaralandığı bombalı saldırının ardından yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen çok sayıda yaralının tedavileri sürerken, yaralı yakınlarının haber aldıkları ilk andan itibaren acil servis önündeki umutlu bekleyişi de devam ediyor.

Çevik kuvvet ekiplerinde görev yapan polis memuru Samet Ardahan’ın akrabalarından Bora Erten, detaylı bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, “Şehit yakınlarına başsağlığı diliyorum. Beklemiyorduk böyle bir şeyi. Kendisi sanırım maçta görevliymiş. Toplanma merkezindeyken olay olmuş. Biz de şu an sadece duyduklarımızdan biliyoruz” dedi.
İsmini vermek istemeyen bir polis yakını, patlama haberini aldıklarında tarifsiz bir durum yaşadıklarını anlatarak, “Biz o bölgede görev yaptığını biliyorduk. Televizyonlardan patlama haberini aldığımızdaki durumu anlatmak mümkün değil. Gördük kendisini, durumu gayet iyi. Sırtından yaralanmış, bir şarapnel parçası gelmiş” ifadelerini kullandı.

Patlamaya Taksim’e gitmek için bindiği dolmuşta yakalanan Selin Çelik’in yakını Tankurt Karamuk ise maç saatinde kendisinin de orada olduğuna dikkat çekerek, “Beleştepe denilen yerde dolmuşun içerisindeymiş benim kuzenim. 28 yaşında, Selin Çelik. Şu anda yoğun bakımda. Durumu çok ağır, müdahale edilemiyor. Bekliyoruz hala. Arkadaşları ondan haber alamayınca hastane hastane dolaşıyorlar, sonra ablalarına haber veriyorlar, o şekilde bulunuyor. Çünkü kimlik tespiti de mümkün değil. Cüzdanı falan yok ortada, dövmesinden tanımış arkadaşı. Yaralanan az sayıda sivilden biri kendisi ama içinde bulunduğu dolmuş da doluymuş. Patlamanın çok yakınındaki bir dolmuştaymış. Selin de kafasından yaralanıyor. Kader, bir saat önce olsa, ben de oradaydım” şeklinde konuştu.
Öte yandan, polisi hedef alan saldırıda şehit ve yaralıların büyük çoğunluğunun polislerden oluşması nedeniyle, acil servis önünde yaralı görev arkadaşlarından gelecek iyi bir haber için bekleyen çevik kuvvet polisleri de dikkat çekiyor.

Alper Korkmaz - Hüseyin Coşkun 

 

Etiketler: İstanbul, Şişli


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