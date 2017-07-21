Şişli’de 15 dakikada 2 evi soyan hırsızlar kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde Şişli Halide Edip Adıvar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buradaki bir apartmanı gözlerine kestiren 3 hırsız bir süre apartman önünde tur attı. Daha sonra hırsızlardan biri örümcek adam gibi tırmanarak apartmanın 3’üncü kattaki dairesine çıkmayı başardı.

Aşağıda bekleyen arkadaşına dairede bulunan bir pantolonu atan hırsız bir süre daire içerisinde kaldı. Aşağıda bekleyen hırsızlardan teki aşağıya atılan pantolonun ceplerini boşaltırken daireye giren arkadaşı ise kısa süre sonra aşağı indi. Evden çaldığı arabanın anahtarı ile kapıda duran son model otomobili çalıştıran hırsızlardan biri bölgeden uzaklaşırken, diğer iki hırsız pantolonun cebinde buldukları arabanın anahtarı ile bir süre çevrede diğer otomobili aradı. Diğer otomobili tespit edemeyen zanlılar daha sonra az ötedeki bir daireye girdi. Bu daireden de bir miktar para ve laptop çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

“5 ay önce aldığım arabanın hayrını göremedim

Evi soyulan İlker Kayıkçı, "Eve tırmanarak giren hırsız önce babamın pantolonunu aşağıda bekleyen hırsıza atıyor, aşağıdaki hırsız, babamın ceplerini filan boşaltıyor. Babamın arabasının anahtarını alıyor. Babamın arabasını bulamayınca aşağıdaki hırsız binaya yöneliyor. Hırsızlar elbise dolabında pantolonumun cebinde bana ait olan aracımın anahtarlarını alıyor. Dolabın da kapağı falan kapalıydı direk yerini biliyorlarmış gibi gelmiş almışlar resmen. Evimiz üçüncü katta aracım da hemen kapının önünde boşlukta park halinde duruyordu. Arabamı daha beş ay önce almıştım, hayrını göremeden çaldılar" dedi.

Evi soyulan Muhammed Elşihabi ise geçen yıl da evine hırsız girdiğini aktararak hırsızların yakalanmasını istedi.

15 dakikada gerçekleşen iki hırsızlık anı da kamerada

Polis, daire sahiplerinin şikayeti üzerine hırsızların yakalanması için çalışma başlatırken, yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların bir apartmanın önünde etrafı kolaçan ettikleri görülüyor. Bu sırada hırsızlardan tekinin duvarı tırmanarak çıktığı görülüyor. Aşağıda bekleyen arkadaşına daireden pantolon atan hırsızın bir süre sonra evden aldığı anahtar ile aşağı inerek kapıda bekleyen otomobili çalıştırarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Aşağıda bekleyen hırsızın ise ceplerini boşalttığı pantolonu kenara attığı, hemen sonra az ötedeki bir eve girdikleri görülüyor. Bu evden de bir laptop ile bir miktar para çalan hırsızların rahat tavırları görenleri hayrete düşürüyor.