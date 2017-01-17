Olay, saat 11.00 sıralarında Pangaltı Mahallesi Halasgargazi Caddesi üzerindeki bir inşaat sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta kalfa olarak çalışan Ahmet Ayabe (47), 8’inci katta bulunduğu sırada iskeledeki tahtanın kayması sonucu dengesini kaybederek aşağı düştü. Beton zemine düşen işçinin hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde, Ahmet Ayabe adlı işçinin 30 metre yüksekten düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Polisin ve savcının incelemelerinin ardından işçinin cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Polis, bir vakfa ait olduğu öğrenilen inşaat sahasında meydana gelen olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

(Alper Korkmaz - Sadık Kahraman / İHA)