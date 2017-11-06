Şişli’de 30 saniyede cep telefonu hırsızlığı kamerada

Hırsızlık olayı, 29 Ekim Pazar günü saat 23.00 sıralarında Şişli’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ortalıkta kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız güzellik merkezine girdi. Bir süre içeride gezinen hırsız önce kasaya ardından da etraftaki masalara baktı. Bir yandan da etrafı gözetleyen hırsız, masada duran cep telefonunu cebine atarak kayıplara karıştı. Hırsızın düzgün giyimli olması ve rahat hareketler sergilemesi ise dikkat çekti. Yaklaşık 30 saniye süren hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Rahat tavırlarla girdi, 30 saniyede cep telefonunu çaldı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız elleri cebinde içeriye giriyor. Kasaya yönelen hırsız burada çalacak bir şey bulamayınca tekrar içeriye dönüyor. İçeride bir süre dolaşan hırsız, masanın üzerinde duran cep telefonunu cebine atıyor. Hırsız ardından dışarıya çıkarak uzaklaşıyor.

Doğan Can Cesur

