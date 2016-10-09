Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Şişli’de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Şişli’de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Şişli’de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Şişlide 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

09 Ekim 2016 23:51
Şişli’de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, saat 22.00 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Ercan Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli, Fatih ve Beyoğlu’ndan itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada bir itfaiye çalışanını elektrik çarptı. Olay yerine çağrılan ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Murat Solak
İSTANBUL


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!