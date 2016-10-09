Olay, saat 22.00 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Ercan Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli, Fatih ve Beyoğlu’ndan itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada bir itfaiye çalışanını elektrik çarptı. Olay yerine çağrılan ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Murat Solak

İSTANBUL