Şişli’de araç işyerine daldı

Olay, Şişli Teşvikiye Mahallesi Güzelbahçe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olduğu öğrenilen sürücü direksiyon başındayken kriz geçirdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 34 NH 4542 plakalı otomobil bir telefon bayisine daldı. Durumu görenler hemen sürücünün yardımına koştu. Hafif şekilde yaralanan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan bir kadının, hastaneye girerken lüks cipi otoparka çekmesi için anahtarı valeye teslim ettiği öğrenildi.

İsmail Bulut